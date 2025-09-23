Важен за Барса футболист претърпя операция и ще отсъства 4-5 месеца

Халфът на Барселона Гави ще бъде извън терените за дълъг период от време поради контузия. От пресслужбата на каталунския клуб съобщиха, че футболистът е претърпял артроскопия за възстановяване на увреждане на медиалния менискус.
Очаква се възстановителният период да продължи около 4-5 месеца. Това означава, че испанският национал няма да се върне в игра преди февруари.
Първоначалните прогнози след травмата на Гави не включваха хирургическа намеса. Състоянието на коляното на халфа обаче се е оказало по-сериозно.
Гави вече пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.