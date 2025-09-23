Важен за Барса футболист претърпя операция и ще отсъства 4-5 месеца

Халфът на Барселона Гави ще бъде извън терените за дълъг период от време поради контузия. От пресслужбата на каталунския клуб съобщиха, че футболистът е претърпял артроскопия за възстановяване на увреждане на медиалния менискус.

Очаква се възстановителният период да продължи около 4-5 месеца. Това означава, че испанският национал няма да се върне в игра преди февруари.

MEDICAL NEWS



First team player Pablo Páez Gavira 'Gavi' has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025

Първоначалните прогнози след травмата на Гави не включваха хирургическа намеса. Състоянието на коляното на халфа обаче се е оказало по-сериозно.

Гави вече пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.