  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Важен за Барса футболист претърпя операция и ще отсъства 4-5 месеца

Важен за Барса футболист претърпя операция и ще отсъства 4-5 месеца

  • 23 сеп 2025 | 22:58
  • 1323
  • 1

Халфът на Барселона Гави ще бъде извън терените за дълъг период от време поради контузия. От пресслужбата на каталунския клуб съобщиха, че футболистът е претърпял артроскопия за възстановяване на увреждане на медиалния менискус.

Очаква се възстановителният период да продължи около 4-5 месеца. Това означава, че испанският национал няма да се върне в игра преди февруари.

Първоначалните прогнози след травмата на Гави не включваха хирургическа намеса. Състоянието на коляното на халфа обаче се е оказало по-сериозно.

Гави вече пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

