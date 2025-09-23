Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. И този път не стана: пожарникарите не разрешиха завръщане на "Камп Ноу"

И този път не стана: пожарникарите не разрешиха завръщане на "Камп Ноу"

  • 23 сеп 2025 | 19:05
  • 525
  • 0
И този път не стана: пожарникарите не разрешиха завръщане на "Камп Ноу"

За пореден път Барселона не получи разрешение да се завърне още сега на “Спотифай Камп Ноу”, било то и при ограничен капацитет. По тази причина идното домакинство срещу Реал Сосиедад в неделя ще се проведе на “Монтжуик”, съобщи “Марка”.

Шампионите на Ла Лига се опитват по различни начини да получат необходимото “Да” от общината, но все има някакъв проблем. Сега се разбра, че Общинският съвет на града не е издал на Барса разрешение за първоначално ползване на стадиона. Причината е, че пожарникарите са установили пропуски в мерките за безопасност, особено по отношение на евакуационните маршрути.

При този вариант тимът на Ханзи Флик ще продължи да използва малкия “Йохан Кройф” на базата си или олимпийския стадион “Луис Компанис”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

  • 23 сеп 2025 | 15:47
  • 1058
  • 0
Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

  • 23 сеп 2025 | 15:36
  • 1434
  • 1
Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

  • 23 сеп 2025 | 15:07
  • 6005
  • 2
Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

  • 23 сеп 2025 | 14:36
  • 1693
  • 0
Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

  • 23 сеп 2025 | 14:13
  • 489
  • 0
ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

  • 23 сеп 2025 | 13:45
  • 1164
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 5597
  • 2
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 12760
  • 1
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 835
  • 0
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 14044
  • 25
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 6422
  • 26
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 4604
  • 3