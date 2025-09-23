И този път не стана: пожарникарите не разрешиха завръщане на "Камп Ноу"

За пореден път Барселона не получи разрешение да се завърне още сега на “Спотифай Камп Ноу”, било то и при ограничен капацитет. По тази причина идното домакинство срещу Реал Сосиедад в неделя ще се проведе на “Монтжуик”, съобщи “Марка”.

Шампионите на Ла Лига се опитват по различни начини да получат необходимото “Да” от общината, но все има някакъв проблем. Сега се разбра, че Общинският съвет на града не е издал на Барса разрешение за първоначално ползване на стадиона. Причината е, че пожарникарите са установили пропуски в мерките за безопасност, особено по отношение на евакуационните маршрути.

При този вариант тимът на Ханзи Флик ще продължи да използва малкия “Йохан Кройф” на базата си или олимпийския стадион “Луис Компанис”.

‼️🔵🔴 ÚLTIMA HORA



🚨 L’Ajuntament torna la pilota al Barça i anuncia deficiències en matèria de seguretat



🏟️ Un cop se subsanin, es concedirà la llicència



🗣️ Sebastià Messeguer, cap Bombers: “Hem detectat deficiències de seguretat, sobretot a les vies d’evacuació” pic.twitter.com/ARFtWBAUBW — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 23, 2025