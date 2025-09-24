Ханзи Флик: Барселона не трябва да допуска колебания в представянето си

След като Реал Мадрид продължава да бъде безгрешен в Ла Лига, големият съперник Барселона не може да си позволи издънка. Сега пред шампионите стои задачата да надвият новака Овиедо в мач от междинния кръг. Двубоят е в четвъртък вечер от 22:30 часа българско време.

Ето какво сподели преди него наставникът на Барса Ханзи Флик:



Овиедо се завръща в елита, какво очаквате?

От това, което сме видели, това е смел отбор, който се защитава добре. Но, както вече съм казвал няколко пъти, важен е моят тим. Виждам отбора уверен по време на тренировките и трябва да продължим така, както сме показали в последните мачове.

Как е Гави?

Случилото се е лоша новина. Но сега трябва да действаме стъпка по стъпка. Кариерата на един футболист продължава десет или петнадесет години. Трябва да се работи усърдно. Добрата новина е, че операцията ще сложи край на неудобствата, които Гави изпитваше. Той трябва да бъде добър професионалист и това е, което трябва да му покажем – да бъде по-професионален от всякога. Радвам се, че е в моя отбор и ще го изчакаме. Не е лесно за нас, защото Гави е играч с голямо сърце. Целта е да се върна на предишното си високо ниво. Трудно е, не е лесно, но ако някой може да го направи, това е Гави.

Полезно ли е за Ямал, че не спечели “Златната топка”?

Говорих с него вчера. Той е добре, мотивиран е за идните години. А и Усман Дембеле заслужаваше наградата. Ламин прие всичко това добре и е готов да покаже какво може. Сега той има възможност да спечели наградата за този сезон. Иначе той е близо до завръщане в игра.

Обяснихте ли му, че ще се налага ротация, когато се върне?

Ламин усеща това. Когато му се наложи да почива, ще го прави. Никога не мисля за футболистите, които губим, а само за тези, които могат да играят. Важно е играчите да видят, че се доверявам на всички. Радвам се на отбора си. Всеки стартов състав може да печели мачовете, това е отбор от висока класа.

Педри завърши чак 11-ти за “Златната топка”. Пол Скоулс каза, че това е любимият му състезател.

Ако човек като Скоулс твърди това, значи има значение. Той беше велик халф и знае какво е да играеш на тази позиция. Педри е на невероятно ниво. Той е на висота на всеки три или четири дни. Надявам се да продължи така.

Имате ли усещането, че ще са нужни поне 100 точки за титла в Ла Лига този сезон?

До момента 100 точки винаги са били достатъчни. Ние трябва да се фокусираме върху себе си, да избегнем възходи и падения през сезона и да следваме своя път.

Де Йонг е важен играч за вас, но има много критици. Какво означава за вас да го имате в отбора?

Не съм в социалните мрежи и това може би е добре. Всеки фен на Барса подкрепя Френки. Това, което виждам, е, че той се наслаждава на този отбор, във всеки мач и всяка тренировка. Той е много важен играч. Говоря с него често, искам да знам мнението му и какво мисли.

Кубарси игра и отляво в централната двойка бранители, защо?

Защото е много добър. Може да играе на която и да е от двете позиции.