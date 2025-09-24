Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски отпадна в първия кръг на двойки на "Чалънджър"-а в Лисабон

Донски отпадна в първия кръг на двойки на "Чалънджър"-а в Лисабон

  • 24 сеп 2025 | 23:28
  • 307
  • 0
Донски отпадна в първия кръг на двойки на "Чалънджър"-а в Лисабон

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на клей в Лисабон (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха пред участващите с "уайлд кард" представители на домакините Франсиско Роча и Енрике Роча със 7:6(3), 5:7, 9:11 в драматичен двубой, продължил 1:48 час.

Донски и Латинов спечелиха първия сет след тайбрек, но загубиха втората част, след като допуснаха пробив в последния гейм. В решителния трети сет те поведоха със 7:4, но след 8:7 съперниците им взеха четири от следващите пет разигравания и триумфираха с успеха.

В неделя Донски допусна поражение и в първия кръг на квалификациите на сингъл в надпреварата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Росица Денчева е на четвъртфинал на двойки в Пазарджик

Росица Денчева е на четвъртфинал на двойки в Пазарджик

  • 24 сеп 2025 | 17:40
  • 1001
  • 0
Синер променя играта си след загубата от Алкарас на финала на US Open

Синер променя играта си след загубата от Алкарас на финала на US Open

  • 24 сеп 2025 | 16:52
  • 850
  • 0
Шаповалов и Тиафо отпаднаха в първия кръг в Токио

Шаповалов и Тиафо отпаднаха в първия кръг в Токио

  • 24 сеп 2025 | 15:52
  • 544
  • 0
Гъркиня и американка изиграха най-дългия мач за годината

Гъркиня и американка изиграха най-дългия мач за годината

  • 24 сеп 2025 | 15:40
  • 1227
  • 0
Шиникова продължава във втория кръг в Тунис

Шиникова продължава във втория кръг в Тунис

  • 24 сеп 2025 | 14:41
  • 1120
  • 0
Елизара Янева записа шеста поредна победа в Пазарджик

Елизара Янева записа шеста поредна победа в Пазарджик

  • 24 сеп 2025 | 14:27
  • 450
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 37409
  • 98
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 116569
  • 287
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 18354
  • 29
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 25858
  • 46
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 38530
  • 61
Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 10082
  • 0