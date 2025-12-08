Популярни
Прогрес на Виктория Томова в световната ранглиста

  • 8 дек 2025 | 12:45
Прогрес на Виктория Томова в световната ранглиста

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста при жените. Така тя вече заема 131-ва позиция с 557 точки, показва седмичната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА).

Изабелла Шиникова се изкачи с 15 места в ранглистата на двойки, като 34-годишната софиянка вече е 331-ва в света.

Сред най-добрите няма промени и Арина Сабаленка (Беларус) запазва първото си място в света с 10870 точки, а зад нея са Ига Швьонтек (Полша) с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763.

