  • 19 сеп 2025 | 09:30
  • 251
  • 0
Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър" в Австрия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 125" в Бад Валтерсдорф (Австрия) с награден фонд 181250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) победиха на четвъртфиналите чехите Андрю Паулсон и Михаел Връбенски с 6:4, 7:5 за 78 минути.

Българинът и сърбинът направиха пробив в десетия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоля пасив от 4:5 и със серия от три поредни гейма затвориха мача.

Така Донски и Латинович заработиха по 45 точки за световната ранглиста при дуетите, а следващите им съперници ще бъдат отново чехи - Иржи Барнат и Филип Дуда.

