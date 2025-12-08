Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста

Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста

  • 8 дек 2025 | 10:59
  • 296
  • 0
Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 44-то място в обновената седмица класация на световната ранглиста.

Димитров, който вече се готви за новия сезон, е с актив от 1180 точки. Втор след него от българите е Димитър Кузманов с 208 точки. Пловдивчанинът печели една позиция спрямо предходната седмица и достига 264-то място.

Най-голям прогрес от българските тенисисти в топ 1000 регистрира Анас Маздрашки. 19-годишният Маздрашки се изкачва с 11 места и вече е на рекордното в кариерата си 895-о място с 24 точки.

Начело в ранглистата остава испанецът Карлос Алкарас с 12 050 точки, като той ще посрещне и новата година като номер 1. Втори с 11 500 точки е италианецът Яник Синер, а на трето място с 5160 точки е германецът Александър Зверев.

Следвай ни:

Още от Тенис

Кирьос: Ако на финала на "Уимбълдън" бях срещу Надал, а не срещу Джокович, вярвам, че щях да спечеля

Кирьос: Ако на финала на "Уимбълдън" бях срещу Надал, а не срещу Джокович, вярвам, че щях да спечеля

  • 7 дек 2025 | 14:17
  • 5877
  • 1
Румънка спря Стаматова в Анталия

Румънка спря Стаматова в Анталия

  • 7 дек 2025 | 14:03
  • 648
  • 2
Красива тенисистка разочарова феновете си: Догодина се оттеглям

Красива тенисистка разочарова феновете си: Догодина се оттеглям

  • 6 дек 2025 | 20:43
  • 1547
  • 0
Григор Димитров започва новия сезон в Тура на АТP в Бризбън

Григор Димитров започва новия сезон в Тура на АТP в Бризбън

  • 6 дек 2025 | 12:22
  • 1680
  • 2
ОС на БФТ прие единодушно декларация за бъдещото развитие и надграждане на БНТЦ

ОС на БФТ прие единодушно декларация за бъдещото развитие и надграждане на БНТЦ

  • 5 дек 2025 | 15:45
  • 671
  • 0
Ива Иванова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

  • 5 дек 2025 | 15:43
  • 345
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 9860
  • 15
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 6026
  • 15
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 5701
  • 7
ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 6740
  • 2
Основен футболист на Левски ще претърпи операция

Основен футболист на Левски ще претърпи операция

  • 8 дек 2025 | 09:34
  • 8730
  • 0
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 52462
  • 543