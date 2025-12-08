Димитър Кисимов стана вицешампион на турнир от категория J300 на ITF в САЩ

Димитър Кисимов стана вицешампион на сингъл при юношите на турнира на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните и престижни състезания по тенис за юноши и девойки. Надпреварата е от категория J300 на ITF.

17-годишният българин отстъпи във финала с 3:6, 6:7 от представителя на домакините Джордан Лий. Преди този мач Кисимов постигна пет поредни победи на турнира при само два загубени сета.

През следващата седмица Кисимов ще вземе участие на турнира до 18 г. на турнира "Ориндж Боул", като надпреварата от категория J500 се води неофициално световно първенство по тенис за таланти от 12 до 18 годишна възраст.

Треньор на Димитър Кисимов на турнирите в САЩ е Златин Мингов.