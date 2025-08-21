Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки в София

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91 250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, загубиха драматично с 6:3, 3:6, 8-10 от румънците Александру Джечан и Богдан Павел. Срещата продължи 80 минути.

Донски и Карол спечелиха първия сет с пробив във шестия гейм, но загубиха втората част също с единствен пробив във шестия гейм. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Донски и Карол изостанаха с 0:4, успяха да направят обрат за 7:6, но спечелиха само едно от следващите пет разигравания, за да отпаднат от надпреварата.