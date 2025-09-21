Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на клей в Лисабон (Португалия) с награден фонд 145 250 евро. Българинът отстъпи пред поставения под номер 5 Сумит Нагал (Индия) с 4:6, 4:6 за 90 минути на корта.

Донски допусна един пробив в първия сет, а във втората част два пъти загуби подаването си и отпадна от надпреварата.

Националът ще играе в турнира на двойки. Той и Стефан Латинович (Сърбия) излизат в първия кръг срещу участващите с "уайлд кард" представители на домакините Франсиско Роча и Енрике Роча.