Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

  • 21 сеп 2025 | 21:52
  • 212
  • 0
Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на клей в Лисабон (Португалия) с награден фонд 145 250 евро. Българинът отстъпи пред поставения под номер 5 Сумит Нагал (Индия) с 4:6, 4:6 за 90 минути на корта.

Донски допусна един пробив в първия сет, а във втората част два пъти загуби подаването си и отпадна от надпреварата.

Националът ще играе в турнира на двойки. Той и Стефан Латинович (Сърбия) излизат в първия кръг срещу участващите с "уайлд кард" представители на домакините Франсиско Роча и Енрике Роча.

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Ханчжоу

Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Ханчжоу

  • 21 сеп 2025 | 18:12
  • 642
  • 0
Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос

Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос

  • 21 сеп 2025 | 17:33
  • 514
  • 0
Италия защити световната си титла

Италия защити световната си титла

  • 21 сеп 2025 | 17:03
  • 1076
  • 0
Швьонтек триумфира с 25-ата си титла

Швьонтек триумфира с 25-ата си титла

  • 21 сеп 2025 | 15:16
  • 974
  • 0
Елизара Янева е шампионка в Пазарджик

Елизара Янева е шампионка в Пазарджик

  • 21 сеп 2025 | 13:14
  • 1136
  • 0
Отборът на света със сериозен аванс пред Европа

Отборът на света със сериозен аванс пред Европа

  • 21 сеп 2025 | 10:57
  • 1773
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:10
  • 11662
  • 18
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 25504
  • 40
Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

  • 21 сеп 2025 | 23:07
  • 4478
  • 5
На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 3187
  • 1
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 24318
  • 29
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 27342
  • 21