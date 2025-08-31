Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Истанбул

Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Истанбул

  • 31 авг 2025 | 15:38
  • 74
  • 0
Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Истанбул

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на твърди кортове в Истанбул (Турция) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българинът отстъпи пред представителя на домакините и 12-и поставен Мерт Алкая със 7:6(1), 4:6, 2:6 за 2:14 часа на корта.

Донски спечели първия сет с тайбрек, но в следващите две части допусна четири пробива и не успя да продължи напред.

Националът ще играе в турнира на двойки. Той и Стефан Латинович (Сърбия) са поставени под номер 2 в схемата и първите им съперници ще бъдат Кристиан Лангмо (САЩ) и Матс Розенкранц (Германия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Краят на първата седмица в US Open предложи върховно зрелище!

Краят на първата седмица в US Open предложи върховно зрелище!

  • 31 авг 2025 | 08:18
  • 20963
  • 0
Канадец шокира Зверев - германецът аут от US Open!

Канадец шокира Зверев - германецът аут от US Open!

  • 31 авг 2025 | 06:38
  • 7885
  • 0
Гоф: Доволна съм от представянето си

Гоф: Доволна съм от представянето си

  • 31 авг 2025 | 03:24
  • 933
  • 0
Гоф и Осака ще се срещнат на осминафиналите в САЩ

Гоф и Осака ще се срещнат на осминафиналите в САЩ

  • 31 авг 2025 | 03:15
  • 753
  • 0
Синер: Много съм щастлив, че успях да спечеля

Синер: Много съм щастлив, че успях да спечеля

  • 31 авг 2025 | 02:04
  • 1704
  • 0
Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

  • 31 авг 2025 | 01:53
  • 1118
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 26891
  • 41
Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

  • 31 авг 2025 | 15:20
  • 1284
  • 0
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 16559
  • 58
Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 3590
  • 4
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 14831
  • 104
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 9656
  • 11