Сара Ерани влиза в треньорския екип на Джазмин Паолини

  • 8 дек 2025 | 16:49
  • 275
  • 0
Най-добрата италианска тенисистка в момента - Джазмин Паолини, която е осма в актуалната световна ранглиста, ще има сред треньорите си през новата 2026 година и партньорката си на двойки Сара Ерани, с която станаха олимпийски шампионки в Париж, обяви самата тя, цитирана от АФП.

„Сара ще бъде част от моя екип през следващия сезон“, заяви Паолини, която участва в емисия в държавната телевизия „Раи Уно“.

„Има двама души до мен: Данило Пицорино, който е моят треньор, а Сара ще бъде натоварена с тактическите въпроси, защото в този план тя е на друго ниво“, уточни състезателката.

Паолини сложи край в края на март на сътрудничеството си с Ренцо Фурлан, който беше неин треньор в продължение на десет години.

38-годишната Ерани прекрати кариерата си на сингъл, но продължава да играе с 29-годишната си сънародничка на двойки.

„Ние сме толкова добри заедно, че е трудно да се спре“, каза Ерани, шампионка с Паолини при дамските дуети от „Ролан Гарос“ през този сезон, която е стигала до номер 5 в ранглистата поединично в средата на 2013 година.

Снимки: Gettyimages

