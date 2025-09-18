Донски се класира на 1/4-финалите на "Чалънджър" в Австрия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Бад Валтерсдорф (Австрия) с награден фонд 181250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха над поставените под номер 2 поляци Карол Джевецки и Пьотр Матушевски с 6:2, 7:6(3). Българинът и сърбинът поведоха с 3:0 и нямаха особени проблеми до края на първия сет. Втората част премина без пробиви, а в тайбрека Донски и Латинович направиха серия от четири поредни точки, за да триумфират.

Така те заработиха по 920 евро и по 25 точки за световната ранглиста при дуетите, а следващите им съперници ще бъдат чехите Андрю Паулсон и Михаел Връбенски.