Александър Томов ще стартира в рали “Стари столици”

Ранният лидер в рали “Дряново” Александър Томов (навигатор Еди Сивов, Рено Клио Rally3) ще стартира и във втория кръг от националния рали шампионат - “Стари столици” в Шумен.

53-ото издание на най-старото автомобилно рали у нас ще се проведе на 18 и 19 октомври, като се организира от АСК Шумен Аутоспорт.

“Колата ни е невредима след инцидента в рали “Дряново”, имаме козметични поражения, поръчали сме нова предна броня и ще сме готови за рали “Стари столици” - заяви за Sportal.bg Стоян Томов, бащата на Александър. - Днес ще направим и тестове, за да видим дали няма някой скрит проблем. А и Алекс и новият му навигатор Еди Сивов трябва да се сработват, като в Дряново започнаха добре.”

