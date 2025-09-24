Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Александър Томов ще стартира в рали “Стари столици”

Александър Томов ще стартира в рали “Стари столици”

  • 24 сеп 2025 | 16:18
Ранният лидер в рали “Дряново” Александър Томов (навигатор Еди Сивов, Рено Клио Rally3) ще стартира и във втория кръг от националния рали шампионат - “Стари столици” в Шумен.

53-ото издание на най-старото автомобилно рали у нас ще се проведе на 18 и 19 октомври, като се организира от АСК Шумен Аутоспорт.

Вижте отпадането на Александър Томов от рали „Дряново“
“Колата ни е невредима след инцидента в рали “Дряново”, имаме козметични поражения, поръчали сме нова предна броня и ще сме готови за рали “Стари столици” - заяви за Sportal.bg Стоян Томов, бащата на Александър. - Днес ще направим и тестове, за да видим дали няма някой скрит проблем. А и Алекс и новият му навигатор Еди Сивов трябва да се сработват, като в Дряново започнаха добре.”

Александър Томов: 3 метра огън и без поражения по колата
 Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров
