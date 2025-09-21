Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Александър Томов: 3 метра огън и без поражения по колата

Александър Томов: 3 метра огън и без поражения по колата

  • 21 сеп 2025 | 18:59
  • 496
  • 0
Александър Томов: 3 метра огън и без поражения по колата

Александър Томов (навигатор Еди Сивов, Рено Клио Rally3) загуби битката за победата в рали „Дряново“ в предпоследната отсечка на състезанието, след като излезе от трасето и след това не успя да се върне на пътя.

„На един завой тръгна задницата, първо едното задно колело попадна в една голяма дупка, след това и другото – обясни за Sportal.bg Александър Томов. – Така половината кола беше извън пътя, предницата на пътя, но предните гуми увиснаха във въздуха, на кантар.

Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров
Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров

„Дадох газ, за да се измъкнем оттам, давах газ, давах и в един момент сухата трева зад ауспуха се запали. Три метра огън и трябваше да вадим пожарогасителя. Благодарен към на Кирил Тодоров и Георги Аврамов, които спряха при нас и ни помогнаха да потушим пожара. Няма поражения по колата, като свърши отсечката, ние се прибрахме на ход в сервизната зона.

„Много трудно състезание за нас, въпреки че вървяхме добре. Вчера спечелихме първите отсечки, но два километра във втората карахме без разговорно устройство, което дефектира. Днес сутринта имахме проблем със спукания спирачен маркуч, не успяхме да го обезвъздушим в сервизната зона, за да не закъснеем и карахме без спирачки, трябваше да помпя педала 5-6 пъти, за да мога да спра. И накрая излитането от пътя в петата отсечка, което стана с ниска скорост. Яд ме е, че отпаднахме, но не съм недоволен, тъй като мисля, че се представихме добре.“

„За мен най-хубавото нещо след финала на състезанието беше това да видя как конкурентите на Алекс дойдоха при него и го поздравиха за пилотирането в рали „Дряново“, допълни Стоян Томов, бащата на Александър.

Антон Титов: Оспорвано състезание и жестока битка
Антон Титов: Оспорвано състезание и жестока битка
 Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“
Александър Томов и Еди Сивов водят в рали „Дряново“
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

  • 21 сеп 2025 | 16:19
  • 3558
  • 0
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 21766
  • 20
Пиастри и Колапинто с нови шасита за старта в Азербайджан

Пиастри и Колапинто с нови шасита за старта в Азербайджан

  • 21 сеп 2025 | 12:37
  • 1902
  • 1
Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

  • 21 сеп 2025 | 11:46
  • 3334
  • 1
Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

  • 21 сеп 2025 | 11:19
  • 1229
  • 0
Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

  • 21 сеп 2025 | 10:24
  • 3331
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 1:2 Ботев (Пловдив), червен картон за столичани

Септември (София) 1:2 Ботев (Пловдив), червен картон за столичани

  • 21 сеп 2025 | 18:52
  • 9684
  • 16
Арсенал 0:1 Манчестър Сити, спасяване на Донарума

Арсенал 0:1 Манчестър Сити, спасяване на Донарума

  • 21 сеп 2025 | 19:15
  • 5196
  • 12
11-те на Славия и Берое

11-те на Славия и Берое

  • 21 сеп 2025 | 19:03
  • 1067
  • 0
Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:52
  • 20740
  • 13
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 21766
  • 20
Калев - Рилски спортист, двуцифрен аванс за естонците след първото полувреме

Калев - Рилски спортист, двуцифрен аванс за естонците след първото полувреме

  • 21 сеп 2025 | 19:32
  • 1967
  • 0