Александър Томов: 3 метра огън и без поражения по колата

Александър Томов (навигатор Еди Сивов, Рено Клио Rally3) загуби битката за победата в рали „Дряново“ в предпоследната отсечка на състезанието, след като излезе от трасето и след това не успя да се върне на пътя.

„На един завой тръгна задницата, първо едното задно колело попадна в една голяма дупка, след това и другото – обясни за Sportal.bg Александър Томов. – Така половината кола беше извън пътя, предницата на пътя, но предните гуми увиснаха във въздуха, на кантар.

„Дадох газ, за да се измъкнем оттам, давах газ, давах и в един момент сухата трева зад ауспуха се запали. Три метра огън и трябваше да вадим пожарогасителя. Благодарен към на Кирил Тодоров и Георги Аврамов, които спряха при нас и ни помогнаха да потушим пожара. Няма поражения по колата, като свърши отсечката, ние се прибрахме на ход в сервизната зона.

„Много трудно състезание за нас, въпреки че вървяхме добре. Вчера спечелихме първите отсечки, но два километра във втората карахме без разговорно устройство, което дефектира. Днес сутринта имахме проблем със спукания спирачен маркуч, не успяхме да го обезвъздушим в сервизната зона, за да не закъснеем и карахме без спирачки, трябваше да помпя педала 5-6 пъти, за да мога да спра. И накрая излитането от пътя в петата отсечка, което стана с ниска скорост. Яд ме е, че отпаднахме, но не съм недоволен, тъй като мисля, че се представихме добре.“

„За мен най-хубавото нещо след финала на състезанието беше това да видя как конкурентите на Алекс дойдоха при него и го поздравиха за пилотирането в рали „Дряново“, допълни Стоян Томов, бащата на Александър.

