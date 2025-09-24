Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  Вратарят на ПСЖ се извини на феновете

Вратарят на ПСЖ се извини на феновете

  • 24 сеп 2025 | 02:02
  • 296
  • 0

Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие коментира поражението с 0:1 от Марсилия в дербито от петия кръг на Лига 1.

„Разочарован съм. Преди всичко заради това, че не успяхме да ви донесем тази победа. Ще се подготвим. Отправяме се към Париж“, обърна се стражът към феновете с публикация в социалните мрежи.

ПСЖ е втори в класирането с 12 точки, колкото имат още три отбора. В следващия кръг на 27 септември парижани ще посрещнат Оксер на свой терен.

Шевалие беше привлечен на "Парк де Пренс" от Лил за заместник на продадения на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума.

Снимки: Imago

