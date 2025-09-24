Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Полицията в Ница задържа над 100 въоръжени ултраси на Рома

Полицията в Ница задържа над 100 въоръжени ултраси на Рома

  • 24 сеп 2025 | 15:34
  • 528
  • 0

Над 100 ултраси на Рома са били задържани от местната полиция вчера в Ница заради притежание на оръжия, съобщиха органите на реда във френския град. Както е известно, тази вечер “вълците” гостуват именно на Ница в първия си двубой от основната фаза на Лига Европа.

Според информацията арестуваните привърженици са общо 102-ма, като техните оръжия, включително месингови боксове и железни пръти, са били конфискувани. Целта на феновете е била да се провокират ултрасите на Ница, но са били спрени навреме от полицията на път за старата част на града. За днешния мач ще бъдат ангажирани около 400 полицаи, за да няма нарушаване на обществения ред. Освен това в часовете около двубоя е забранена употребата на алкохол по градските улици, а околните нощни клубове няма да работят.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Жиру: Дембеле има талант, но трябваше да направи добър сезон в правилния клуб

Жиру: Дембеле има талант, но трябваше да направи добър сезон в правилния клуб

  • 24 сеп 2025 | 16:02
  • 387
  • 0
Дебютант за Ливърпул се контузи при победата над Саутхамптън

Дебютант за Ливърпул се контузи при победата над Саутхамптън

  • 24 сеп 2025 | 15:53
  • 833
  • 0
Ханзи Флик: Барселона не трябва да допуска колебания в представянето си

Ханзи Флик: Барселона не трябва да допуска колебания в представянето си

  • 24 сеп 2025 | 15:28
  • 1804
  • 0
Киеза: Конкуренцията в Ливърпул е голяма, но тя прави футболистите по-силни

Киеза: Конкуренцията в Ливърпул е голяма, но тя прави футболистите по-силни

  • 24 сеп 2025 | 15:13
  • 729
  • 0
Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

  • 24 сеп 2025 | 14:57
  • 725
  • 0
Бивш вицепрезидент на ФИФА няма да бъде екстрадиран в САЩ

Бивш вицепрезидент на ФИФА няма да бъде екстрадиран в САЩ

  • 24 сеп 2025 | 14:41
  • 432
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 81390
  • 193
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 7065
  • 7
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 26305
  • 42
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 24109
  • 67
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 12249
  • 5
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 11417
  • 10