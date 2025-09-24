Полицията в Ница задържа над 100 въоръжени ултраси на Рома

Над 100 ултраси на Рома са били задържани от местната полиция вчера в Ница заради притежание на оръжия, съобщиха органите на реда във френския град. Както е известно, тази вечер “вълците” гостуват именно на Ница в първия си двубой от основната фаза на Лига Европа.

Според информацията арестуваните привърженици са общо 102-ма, като техните оръжия, включително месингови боксове и железни пръти, са били конфискувани. Целта на феновете е била да се провокират ултрасите на Ница, но са били спрени навреме от полицията на път за старата част на града. За днешния мач ще бъдат ангажирани около 400 полицаи, за да няма нарушаване на обществения ред. Освен това в часовете около двубоя е забранена употребата на алкохол по градските улици, а околните нощни клубове няма да работят.

24.09.2025, Nice🇫🇷 - As Roma🇮🇹, More than 25 AS Roma arrested in city



pic.twitter.com/8ggAfwDg4J — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 24, 2025