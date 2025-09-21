Гасперини похвали Пелегрини и посочи какво не му е харесало при победата в дербито

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини се изказа ласкаво за Лоренцо Пелегрини, който беше авторът на победния гол за успеха с 1:0 в дербито срещу Лацио. Той също така изрази недоволството си от начина, по който неговият тим игра в заключителните минути въпреки червения картон на противниковия играч Реда Белаяне малко преди края на редовното време.

“Виждам играчите в тренировките и как Пелегрини се движи и работи, така че нямах никакви съмнения да го пусна като титуляр. Той е момче със страхотно качество, всички го знаем, като има толкова голяма техника. Пелегрини има добър завършващ удар и добре знае кога да нахлуе в наказателното поле, но неговият фокус трябва да бъде върху халфовата линия, след което да търси възможности да бележи. Запознах се с него едва през този сезон. Той е добър играч, но ако стане по-атлетичен ще повиши нивото си драстично.

Днес видяхме сърца игра от всички, а не само от тези, които са от Рим. Много съм щастлив от представянето или поне бях, докато Лацио не останаха с човек по-малко, защото тогава рискувахме да изпуснем победата. Можем да помогнем на нападателите ни да израснат, защото те имат желание да се учат и развиват. Както Евън Фъргюсън, така и Матиас Соуле работиха за тима, което важи и за резервата Артьом Довбик. С тяхното израстване ще се повиши и цялостното им представяне. Всички трябва да подобрят своите атакуващи движения и да дават малко повече от себе си, за да реализират повече голове за тима. Отборът е в добра форма. Миналия уикенд имахме някои трудности срещу Торино, като не можахме да играем в правилното темпо, може би защото приехме някои неща за даденост.

Това е процес, в който ще има възходи и падения, така че търся подобрения и в инидивидуален, и в колективен план. Трябва да покачим нивото на всички, за да станем по-силен състав и да имаме повече опции. Днес например бях впечатлен от Девайн Ренш. Много съм доволен от дербито, въпреки че беше толкова шумно към края, заради което играчите не можеха да ме чуят. Бяхме в толкова изгодна ситуация, а рискувахме да допуснем гол. Не бива в заключителните минути да похабяваме положения от нас труд срещу намален състав. Знам колко важен е този мач за феновете, така че сме доволни, че ги зарадвахме. Сега трябва да помисля върху това как да подобря финалните 10 минути”, коментира Гасперини пред DAZN след двубоя.

