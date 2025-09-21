Популярни
  3. Пелегрини: Бях на път да си тръгна, а сега вкарах победния гол в дербито

Пелегрини: Бях на път да си тръгна, а сега вкарах победния гол в дербито

  • 21 сеп 2025 | 16:45
Доскорошният капитан на Рома Лоренцо Пелегрини изрази емоциите си след своя победен гол за успеха с 1:0 в дербито с Лацио. Атакуващият халф призна, че през това лято е бил пред раздяла с “вълците”, но подчерта, че ще се раздава за тима във всеки възможен момент до изтичането на договора му след края на този сезон.

“Наистина се трогнах след гола ми. Не всеки е наясно, но близките ми хора знаят колко исках да се завърна, след като се контузих. Посвещавам на семейството си това, че днес стартирах като титуляр и спечелих дербито за моя тим. Всички вие сте моето семейство и ми помогнахте през този труден период. Знам, че по трибуните има хора, които ме обичат, никога не съм се съмнявал в това. Аз също ги обичам. Вярвам, че този отбор има още много какво да даде, тъй като тук са събрани много големи хора с характер, които ги е грижа за Рома. Горд съм да бъда един от редицата капитани - тези, които са отговорни да предават страстта към Рома на новодошлите, които все още не са осъзнали къде се намират. Към тях включвам Джанлука Манчини, който ми е като брат от друга майка.

Освен всички разсъждения и думи, има една константа, а именно обичта ми към Рома. Докато нося тази фланелка, няма да има нито един момент, в който ще пестя сили. Животът е непредвидим и не знаеш какво ще се случи в следващия момент. Все пак бях на път да си тръгна, а също така се контузих, но сега се завърнах като титуляр и отбелязах победния гол в дербито. Сега това, което искам, е да се разпиша в дербито и пред “Курва Суд”, за да изтичам пред моите фенове и да го отпразнувам с тях. Честно казано, навсякъде е приятно да вкараш, независимо дали е пред “Курва Суд”, или пред “Курва Норд”. Дори и пред страничните трибуни, ако и пред тях поставят врати”, сподели Пелегрини пред DAZN след двубоя.

Снимки: Gettyimages

