Пелегрини: Бях на път да си тръгна, а сега вкарах победния гол в дербито

Доскорошният капитан на Рома Лоренцо Пелегрини изрази емоциите си след своя победен гол за успеха с 1:0 в дербито с Лацио. Атакуващият халф призна, че през това лято е бил пред раздяла с “вълците”, но подчерта, че ще се раздава за тима във всеки възможен момент до изтичането на договора му след края на този сезон.

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

“Наистина се трогнах след гола ми. Не всеки е наясно, но близките ми хора знаят колко исках да се завърна, след като се контузих. Посвещавам на семейството си това, че днес стартирах като титуляр и спечелих дербито за моя тим. Всички вие сте моето семейство и ми помогнахте през този труден период. Знам, че по трибуните има хора, които ме обичат, никога не съм се съмнявал в това. Аз също ги обичам. Вярвам, че този отбор има още много какво да даде, тъй като тук са събрани много големи хора с характер, които ги е грижа за Рома. Горд съм да бъда един от редицата капитани - тези, които са отговорни да предават страстта към Рома на новодошлите, които все още не са осъзнали къде се намират. Към тях включвам Джанлука Манчини, който ми е като брат от друга майка.

From nearly sold to Derby hero 👏



🗣️ Roma Director (before the match):

“We spent all summer talking about Pellegrini leaving, but in the end it didn’t happen.”



And of course… it had to be Pellegrini to score the opener in the Derby vs Lazio 😂🔥 pic.twitter.com/OxsY3V1qPM — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 21, 2025

Освен всички разсъждения и думи, има една константа, а именно обичта ми към Рома. Докато нося тази фланелка, няма да има нито един момент, в който ще пестя сили. Животът е непредвидим и не знаеш какво ще се случи в следващия момент. Все пак бях на път да си тръгна, а също така се контузих, но сега се завърнах като титуляр и отбелязах победния гол в дербито. Сега това, което искам, е да се разпиша в дербито и пред “Курва Суд”, за да изтичам пред моите фенове и да го отпразнувам с тях. Честно казано, навсякъде е приятно да вкараш, независимо дали е пред “Курва Суд”, или пред “Курва Норд”. Дори и пред страничните трибуни, ако и пред тях поставят врати”, сподели Пелегрини пред DAZN след двубоя.

Roma midfielder Lorenzo Pellegrini admits ‘life is unpredictable’ as he seemed on the verge of leaving this summer: ‘I returned from the start and scored to win the derby.’ pic.twitter.com/HzkTmrPPCF — Football Italia (@footballitalia) September 21, 2025

Снимки: Gettyimages