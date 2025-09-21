Съставите на Лацио и Рома за Дерби дела Капитале

Отборите на Лацио и Рома излизат един срещу друг на „Олимпико“, за да изиграят Дерби дела Капитале от четвъртия кръг на Серия "А".

Кой ще вземе дербито на Рим?

Лацио е на 13-ото място в класирането с актив от 3 точки, тъй като спечели само мача си с Верона (4:0), докато отстъпи първо на Комо (0:2), а след това и на Сасуоло (0:1). Рома пък заема седмата позиция със своите 6 пункта. В първите два кръга тимът постигна минимални победи с по 1:0 срещу Болоня и Пиза, но миналия уикенд загуби със същия резултат от Торино.

За наставника на „вълците“ Джан Пиеро Гасперини това е първо Дерби дела Капитале, докато Маурицио Сари вече има опит в този сблъсък от първия си период начело на „орлите“. През миналия сезон Рома спечели първото дерби с 2:0, а второто завърши наравно 1:1.

Лацио: Проведел, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Гендузи, Ровела, Фисайо Деле-Баширу, Педро Родригес, Кастейянос, Дзакани

Рома: Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Ренш, Ману Коне, Кристанте, Анхелиньо, Соуле, Пелегрини, Фъргюсън