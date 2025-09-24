Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Гасперини: Не сме фаворит за спечелването на Лига Европа

Гасперини: Не сме фаворит за спечелването на Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 04:56
  • 627
  • 0

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини смята, че е твърде рано да се поставят дългосрочни цели пред отбора, но подчерта, че тимът му не е фаворит за спечелването на Лига Европа този сезон.

Рома започва кампанията си в Лига Европа довечера с гостуване на Ница в първия кръг от основната фаза на турнира.

Лига Европа е много по-различно състезание в сравнение с преди две или три години. Има класиране, програма, която не е еднаква за всички. Нашата е една от най-трудните, защото ще се изправим срещу много силни отбори като Щутгарт и Лил у дома, а имаме и някои много коварни гостувания", каза Гасперини.

Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил
Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

„Трябва да се опитаме да печелим точки навсякъде и да подхождаме мач за мач. Дългосрочните цели трябва да се поставят малко по-нататък, защото в момента няма смисъл", подчерта опитният специалист.

Гасперини даде директен отговор, когато беше попитан за състоянието на звездите на Рома Пауло Дибала и Леон Бейли: „Ще ги видим в игра след паузата за националните отбори. Преди това не мисля, че е възможно.“

