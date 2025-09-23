Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Нападателят на Рома Пауло Дибала ще се завърне в игра за двубоя от Лига Европа на 2 октомври, съобщи "Гадзета дело спорт". Аржентинецът лекува поредна контузия и пропусна победата с 1:0 в дербито на Рим срещу Лацио в неделя.

Новото попълнение Леон Бейли също се възстановява от контузия и в Рома се надяват привлеченият под наем от Астън Вила играч също да бъде на линия за срещата с Лил.

Преди това "вълците" имат още два мача - гостуване на Ница в първия кръг от основната фаза на Лига Европа и след това домакинство на Верона в Серия "А".