  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

  • 23 сеп 2025 | 14:13
  • 141
  • 0
Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Нападателят на Рома Пауло Дибала ще се завърне в игра за двубоя от Лига Европа на 2 октомври, съобщи "Гадзета дело спорт". Аржентинецът лекува поредна контузия и пропусна победата с 1:0 в дербито на Рим срещу Лацио в неделя.

Новото попълнение Леон Бейли също се възстановява от контузия и в Рома се надяват привлеченият под наем от Астън Вила играч също да бъде на линия за срещата с Лил.

Преди това "вълците" имат още два мача - гостуване на Ница в първия кръг от основната фаза на Лига Европа и след това домакинство на Верона в Серия "А".

