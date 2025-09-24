Помощникът на Алегри: Атмосферата в отбора е отлична, целта е да се подобряваме постоянно

Марко Ландучи, който замести наказания Масимилиано Алегри при победата на Милан с 3:0 над Лече за Купата на Италия, заяви, че отборът му е можел да се представи дори по-добре през първите 45 минути. Асистентът на Алегри също така се пошегува, че ще трябва да „се погрижи“ шефът му да бъде по-внимателен, за да не получава повече наказания в близко бъдеще.

„Един нападател трябва да вкарва голове, но представянето на Сантиаго Хименес винаги е било на добро ниво. Щастливи сме, че той се разписа, защото това винаги е позитивен знак за един нападател“, каза Ландучи след мача.

„Започнахме малко бавно, след което те останаха с 10 души. Можехме да се справим по-добре през първото полувреме, но през второто играхме добре. Лече очевидно беше в неизгодно положение заради числения си пасив. Искахме да продължим напред и сме щастливи, че го постигнахме", коментира бившият вратар.

„Важно е да имаш цели, но трябва да подхождаме мач за мач. Доволен съм от нагласата на отбора. Това е група, която работи здраво и обръща внимание на всичко. Атмосферата е добра, но трябва да останем концентрирани и да продължим да се подобряваме. Това трябва да бъде нашата цел", подчерта Ландучи.

"Дербито с Наполи бъде голямо предизвикателство, те са наистина силен отбор. Тази година се подсилиха още повече. Това са мачовете, които всеки иска да играе", каза специалистът.

