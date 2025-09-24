Алонсо видя 4 възможности Астън Мартин да вземе точки

След Гран При на Азербайджан Астън Мартин отстъпи на 7-ото място в класирането на конструкторите, а двукратният световен шампион Фернандо Алонсо обясни, че завръщането на по-предна позиция ще е трудно.

“Монца” и Баку се неподходящи трасета за нашия автомобил, същото важи и за Нас Вегас и Мексико, като подозирам, че и там ще сме на опашката - обясни Алонсо. - Което означава, че до края на годината имаме шансове за точки на още четири писти. Надявам се, че ще успеем да се възползваме от това и да запишем някакви по-добри резултати.”

От тима отново потвърдиха, че всички ресурси са насочени към подготовката за следващия сезон и създаването на автомобила за 2026 година, а Алонсо наскоро коментира възможността да сложи край на кариерата си, но е сигурно, че той ще кара поне до края на следващия сезон във Формула 1.

