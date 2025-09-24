Защитник на Леванте за Винисиус: Когато има проява на неуважение, трябва да кажем “стига”

Защитникът на Леванте Унай Елхесабал обясни защо се стигна до разправия между него и звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор при вчерашната домакинска загуба на неговия тим с 1:4. Двамата се скараха веднага след дузпата, която именно капитанът на валенсианци предизвика със свое нарушение срещу Килиан Мбапе, който се след това се разписа от бялата точка за третия гол в полза на гостите.
“Не искам да наливам масло в огъня. Истината е, че когато има проява на неуважение не само към нас, но и към феновете ни, трябва да кажем “стига”. Той е играч с голям потенциал, но има ситуации, които не приемам като човек. За мен неговото поведение не беше на място, като не искам да му обръщам голямо внимание, защото няма нужда. Ситуацията за дузпата? Всичко стана много бързо и се подведох по финта. Жалко, защото така мачът ни се изплъзна, а при 1:2 определено бяхме в играта. Аз съм първият, който ще се подложи на самокритика и ще поеме отговорност. Трябва да се коригирам и да се подобря”, заяви Елхесабал след двубоя.
Снимки: Imago