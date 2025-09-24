Винисиус: Това е един от най-красивите ми голове, Модрич ме научи да стрелям така

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор изрази своята радост от прекрасния си гол за победата с 4:1 в гостуването на Леванте, като призна, че доскорошният му съотборник Лука Модрич го е научил да изпълнява подобни удари.

Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

“Модрич ме научи да стрелям така, той много ни липсва. Този тип удари ми се отдават и дано да продължавам да бележа такива голове. Това е едно от най-красивите ми попадения и мисля, че не бях вкарвал подобен гол преди това. Това е красиво попадение и съм много. доволен от него, мача и победата. Още от началото на срещата се справяхме доста добре с пресата и притежанието на топката. С такава игра винаги ще побеждаваме. Това е доста труден терен, но винаги мога да вкарвам голове на него.

Vinicius Jr scored an UNBELIEVABLE trivela to give Real Madrid the lead vs Levante 🤯🤩 pic.twitter.com/aGz0zHlW0m — LiveScore (@livescore) September 23, 2025

Защитата, сплотеността и работата са ключови за нас. Ако продължаваме така, мисля, че можем да триумфираме в края на сезона. Дербито с Атлетико Мадрид? Много сме ентусиазирани, но сега трябва да си починем и да се насладим на успеха. Дано да спечелим и в събота. Победихме във всички досегашни мачове и искаме да продължаваме така до края на кампанията, за да трупаме още увереност и трофеи, което е най-важното”, коментира Винисиус пред клубната телевизия след двубоя.

