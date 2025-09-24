Популярни
  3. Винисиус: Това е един от най-красивите ми голове, Модрич ме научи да стрелям така

  • 24 сеп 2025 | 10:50
  • 1629
  • 0

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор изрази своята радост от прекрасния си гол за победата с 4:1 в гостуването на Леванте, като призна, че доскорошният му съотборник Лука Модрич го е научил да изпълнява подобни удари.

Модрич ме научи да стрелям така, той много ни липсва. Този тип удари ми се отдават и дано да продължавам да бележа такива голове. Това е едно от най-красивите ми попадения и мисля, че не бях вкарвал подобен гол преди това. Това е красиво попадение и съм много. доволен от него, мача и победата. Още от началото на срещата се справяхме доста добре с пресата и притежанието на топката. С такава игра винаги ще побеждаваме. Това е доста труден терен, но винаги мога да вкарвам голове на него.

Защитата, сплотеността и работата са ключови за нас. Ако продължаваме така, мисля, че можем да триумфираме в края на сезона. Дербито с Атлетико Мадрид? Много сме ентусиазирани, но сега трябва да си починем и да се насладим на успеха. Дано да спечелим и в събота. Победихме във всички досегашни мачове и искаме да продължаваме така до края на кампанията, за да трупаме още увереност и трофеи, което е най-важното”, коментира Винисиус пред клубната телевизия след двубоя.

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

  • 24 сеп 2025 | 09:00
  • 1727
  • 0
Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 07:40
  • 2557
  • 4
Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

  • 24 сеп 2025 | 07:20
  • 2157
  • 0
Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

  • 24 сеп 2025 | 06:34
  • 1701
  • 0
Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 24 сеп 2025 | 06:02
  • 2613
  • 2
Почина легенда на чешкия футбол

Почина легенда на чешкия футбол

  • 24 сеп 2025 | 05:15
  • 5069
  • 0
Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 43845
  • 84
Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 9690
  • 11
Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 397
  • 0
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 841
  • 1
Отложиха пресконференцията за нелегалните залагания

Отложиха пресконференцията за нелегалните залагания

  • 24 сеп 2025 | 09:55
  • 7229
  • 4
Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 5492
  • 14