  3. Чаби Алонсо: Когато имаш качествени футболисти, всичко е много по-лесно

  • 24 сеп 2025 | 01:22
Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо похвали тима за победата над Леванте с 4:1 и за цялостния прогрес от началото на сезона. "Белите" нямат загубена точка в Ла Лига, а след няколко дни им предстои да гостуват на Атлетико Мадрид.

„Току-що приключихме мача и мислех само за него, а от утре ще мислим за дербито. Винисиус изигра решаваща и много важна роля“, заяви Чаби Алонсо.

„Намираме се в етап на развитие и изграждане. Изминаха 51 дни, предстои ни дълъг път. Продължаваме да създаваме солидна основа, за да бъдем конкурентоспособни в Шампионската лига, Ла Лига и Купата на краля. Много играчи се чувстват ангажирани и това е важно", отбеляза бившият халф.

„Все още има какво да подобряваме. Има неща, които можем да правим по-добре. На прав път сме – както по отношение на резултатите, така и по начина, по който работим. Това е само началото и искаме да продължим да се състезаваме успешно“, добави Чаби Алонсо.

„Когато разполагаш с качествени играчи, задачата става много по-лесна, защото дори и с малко тренировки те разбират идеята. Имаме гъвкави футболисти, които могат да действат по различни начини и на различни позиции", не скри задоволството си специалистът.

„Някои играчи се нуждаеха от почивка – преди всичко Милитао и Карвахал, а тези, които влязоха, се справиха много добре. Не трябва да се главозамайваме, сега ще мислим за дербито“, каза още старши треньорът на Реал Мадрид.

