Мастантуоно за дебютния си гол за Реал Мадрид: Невероятно е, че го споделям заедно с Ди Стефано

Новото попълнение на Реал Мадрид Франко Мастантуоно изрази своето задоволство от отбелязването на дебютния си гол с екипа на тима при убедителния успех с 4:1 в гостуването на Леванте. Оказа се, че клубната легенда Алфредо Ди Стефано е вкарал първото си попадение за “лос бланкос” на същата дата преди 72 години, което още повече зарадва аржентинския талант.

“Казаха ми за това и е страхотно. Невероятно горд съм да споделям този ден с него. Разбира се, не бих се съпоставил с толкова велик играч, но подобни малки детайли са приятни. Това е специално чувство и невероятен момент. Чаках тази вечер от известно време и, за щастие, тя дойде. Също така тимът постигна чудесен резултат, така че това е наистина позитивно и съм много щастлив. Днес натисках много и се надявах на този гол, въпреки че не беше главното нещо. Това обаче е една стъпка, за да натрупам увереност в този състав, който става все по-добър. Това е много голяма радост.

Винисиус Жуниор започна атаката доста добре, като погледна към далечната страна на терена и ме видя. За щастие, успях да нанеса добър завършващ удар. Пропуснах две златни възможности, които бяха по-лесни, но важното е, че съм щастлив, че се разписах. Треньорът иска от мен да играя отдясно и да навлизам навътре, да си сътруднича със съотборниците, да играя един на един срещу защитниците и да помагам в защита. Той желае много неща от мен, а аз се чувствам страхотно и нетърпелив да се справя. Надявам се да помагам на отбора да побеждава и да продължавам да играя.

Чувствам се много комфортно и сякаш съм тук от по-дълго време заради отношението на моите съотборници. Така че е много приятно да играя и да тренирам. Това е прекрасна работа, която е и наша страст. Момчетата ми дават голяма увереност и се чувствам като у дома си. Сравненията с Ламин Ямал? Поздравявам го за второто място за “Златната топка”. Смятам, че той е страхотен футболист. Разбира се, няма нужда да го казвам. Аз се опитвам да не се сравнявам с никого, а да играя за моя отбор, а индивидуалните успехи идват като последствие от това”, коментира след двубоя Мастантуоно, който със своите 18 години и 40 дни е вторият най-млад играч с гол за Реал Мадрид в Ла Лига през този век.

Снимки: Gettyimages