  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" в стремеж към трета поредна победа

"Моряците" в стремеж към трета поредна победа

  • 24 сеп 2025 | 11:24
  • 480
  • 0
"Моряците" в стремеж към трета поредна победа

След двете поредни победи варненските "моряци" подсказаха, че и през този сезон намерението на треньорския щаб и клубното ръководство е да затвърди доброто представяне от последните две издания в efbet Лига. В събота "моряците" ще гонят трета поредна победа срещу един традиционно непредсказуем съперник като Септември. В досега изиграните 12 срещи между двата отбора балансът е 7:4 в полза варненци, а една среща е завършила наравно. По-интересното е, че две от пораженията на Черно море бяха инкасирани на клубния стадион. През сезон 2017/18 Септември надигра Черно море с 4:1, а през следващия отново софиянци надиграха категорично "моряците" с 5:1. От началото на сезона младият талант Берк Бейхан е измъчван от контузия и това до голяма степен се отразява на халфовата линия, в която през изминалия сезон Бейхан играеше главна роля. След победата над Арда едва ли ще има промени в стартовия състав, като единствено е възможно Георги Лазаров да бъде предпочетен пред Сидни Селсо. Конкуренцията в нападение през този сезон за Илиан Илиев е сериозна, а друга алтернатива е Густаво Франса. Срещата между Черно море и Септември е в събота от 17:30 часа на стадион "Тича".

/Пламен Трендафилов/

