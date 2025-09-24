Популярни
БФС обявява националните селекционери, Георги Иванов с коментар за разкритията на НАП и полицията
  Локомотив (Пловдив)
  • 24 сеп 2025 | 10:52
  • 577
  • 1
Кметът на Пловдив: Завършването на стадионите върви по линеен график

Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви днес, че изграждането на стадионите на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив върви по линеен график.

„Миналата седмица бяхме на инспекция на стадион Локомотив. Там се работи по Централната трибуна и по външната инфраструктура. На стадион „Христо Ботев“ сме на етап обществена поръчка за последните детайли за завършването на стадиона“.

Относно двете спортни зали в район Западен кметът каза, че е говорил с фирмата изпълнител, която чака доставката на металните конструкции.


„Когато влязох в община Пловдив, за двете зали заварих проект, който беше доникъде. По него имаше даден аванс от 2 млн. лв. и ние трябваше да вземем решение дали да продължим, или да прекратим този договор. Успяхме да осигурим финансиране за залите и сега фирмата изпълнител трябва да достави конструкциите и да изгради залите“, коментира кметът.

