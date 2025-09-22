Популярни
Официално: Ботев (Пловдив) представи бивш нигерийски национал

  • 22 сеп 2025 | 20:19
  • 3280
  • 1

Самуел Калу е попълнение №17 в лятната селекция на Ботев (Пловдив), съобщиха официално от клуба. Офанзивният играч парафира дългосрочен контракт с "канарчетата".

28-годишният футболист впечатлява със своята визитка. В кариерата си Калу е носил екипите на Уотфорд, Бордо, Гент, Тренчин и Лозана.

Проблем за Ботев (Пд): защитник претърпя операция, още трима са с контузии
Проблем за Ботев (Пд): защитник претърпя операция, още трима са с контузии

Фланговият играч има мачове в Премиър лийг и Лига 1, както и в Шампионска лига и Лига Европа.

До момента Самуел Калу е записал 17 срещи за националния отбор на Нигерия, в които е реализирал едно попадение.

