Проблем за Ботев (Пд): защитник претърпя операция, още трима са с контузии

Четирима футболисти на Ботев (Пловдив) са с контузии, като голяма част от тях са със сериозни травми и ще пропуснат предстоящите мачове. Медицинският щаб на "жълто-черните" полага ежедневни грижи за всички контузени състезатели.

След снощния двубой Габриел Нога претърпя операция на долната челюст в "Пирогов". В следващите три седмици защитникът ще бъде със специална шина и няма да може да води тренировки. Според докторите бранителят ще може да участва в тренировъчния процес след 6 седмици.

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Симеон Петров е с травма в прасеца в следствие на удар на мача със Септември. Националът на България е под въпрос за следващите двубои. Полузащитникът Енрике Жоку ще премине контролна снимка на 1 октомври. При добър резултат на нея ще бъде свален неговият ботуш, след което ще премине към леки раздвижвания и в средата на октомври ще започне тренировки с отбора.

Белия разкри дали остава начело на Ботев (Пд)

Крайният защитник Константинос Балоянис е с разтежение, като във вторник ще мине преглед. Ако има подобрение, ще започне интензивни тренировки, но също е под въпрос за сблъсъка с ЦСКА 1948.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto