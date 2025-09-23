Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Корона (Киелце)
  3. Владимир Николов и Виктор Попов продължават за Купата на Полша

Владимир Николов и Виктор Попов продължават за Купата на Полша

  • 23 сеп 2025 | 22:16
Владимир Николов и Виктор Попов продължават за Купата на Полша

Двамата български национали в състава на Корона (Киелце) бяха титуляри при победата с 1:0 над Стал (Ржешов) на 1/32-финалите в турнира за Купата на Полша. Владимир Николов остана на терена до 62-рата минута, а преди това получи жълт картон. Виктор Попов игра през целия мач.

Корона имаше проблеми с домакините, които оказаха сериозна съпротива до почивката. Единственото попадение в двубоя падна в 64-тата минута и беше дело на Пау Реста с глава.

За 1/16-финалите се класираха още Гочалковице Здруй II, Швит (Шчечин), Полония (Битом), Пуща, Ол. Груджьондз.

Следващият мач на Корона е на 27 септември срещи Лехия (Гданск) в Есктракласата. До момента тимът на Николов и Попов е 5-и в класирането с 15 точки.

