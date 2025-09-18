Популярни
Виктор Попов е близо до завръщане на терена

  • 18 сеп 2025 | 18:22
  • 253
  • 0
Българският защитник Виктор Попов е близо до завръщане в игра, тъй като вече е започнал пълноценни тренировки с клубния си отбор Корона (Киелце) и се чувства добре, обяви на пресконференция старши треньорът на тима Яцек Жиелински.

Попов скъса връзка на глезена в края на месец юли и до момента се лекуваше. Oще тогава от клуба обявиха, че лечението и възстановяването ще продължи осем седмици, които вече минаха. Той изигра една среща, след което получи травмата и пропусна всичко до днес, в това число и двете Световни квалификации на националния отбор на България.

“Виктор Попов беше титуляр. Нямаше късмет, контузи се и трябва да чака своя шанс. Игра много солидно по време на лятната подготовка, което е типично за него. И вече е готов да се върне в игра. Мисля, че скоро ще се върне в титулярния състав и ще бъде пълноценен“, заяви Жиелински по време на пресконференцията.

