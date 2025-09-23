Популярни
Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат

  • 23 сеп 2025 | 13:56
  • 444
  • 0
Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) ще запише в началото на октомври втория си старт в Европейския рали шампионат този сезон – в последната надпревара от кампанията рали „Хърватия“.

Тази година Грязин използва състезанията от ERC за подготовка за стартовете в Световния рали шампионат – през април той спечели рали „Сиера Морена“, I кръг от ERC като част от подготовката му за рали „Канарски острови“ от WRC, където завърши трети в WRC2.

Сега Грязин и Александров ще стартират в рали „Хърватия“, където се очаква условията да са много близки до тези, с които ще трябва да се справят екипажите в рали „Централна Европа“ – трудни и технични асфалтови отсечки, с много фракция, мокри участъци и лошо време.

С единствения си старт този сезон в ERC Грязин е 9-и в класирането с 34 точки, но в Хърватия точно той може да обърка сериозно сметките на тримата пилоти, които се борят за европейската титла.

Начело в класирането преди последния кръг е Мико Марчик (Шкода) със 146 точки, следван от Андреа Мабелини (Шкода) със 131 и Джон Армстронг (Форд) със 113, като ирландецът се включи в последния момент в битката с победата си в рали „Кередигиън“ в Уелс.

За крайното класиране се взимат 7 от общо 8 ралита, а когато Марчик и Мабелини извадят най-лошия си резултат до момента – отпадането на Мабелини в Унгария и 7-ото място на Марчик в Швеция, то разликата между двамата се свива на 2 точки в полза на поляка. Така че рали „Хърватия“ (3-5 октомври) обещава страхотни емоции на феновете плюс шанс за Грязин да запише още една победа в ERC.

Снимки: Sportal.bg

