Хетафе подписва с бивш съотборник на Илия Груев в Лийдс

Испанският елитен Хетафе е много близо до подпис с английския нападател Патрик Бамфорд, съобщава специализираният в трансферите журналист Матео Морето. Бамфорд е свободен агент, след като на 28 август прекрати договора си с Лийдс.

Бамфорд премина в Лийдс през 2018 от Мидълзбро, като остана седем години в английския тим, с който спечели два пъти промоция във Висшата лига. 32-годишният нападател има 205 мача за Лийдс през тези седем сезона, 75 от които са във Висшата лига. Той е вкарал 23 гола в английския елит.

Бамфорд е юноша на Нотингам Форест, минал е още Челси, Кристъл Палас, Норич Сити и Бърнли, като има и един мач за английския национален отбор.

В последните дни Шефилд Юнайтед също бе свързван с опитния нападател.

