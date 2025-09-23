Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хетафе
  3. Хетафе подписва с бивш съотборник на Илия Груев в Лийдс

Хетафе подписва с бивш съотборник на Илия Груев в Лийдс

  • 23 сеп 2025 | 11:57
  • 431
  • 0
Хетафе подписва с бивш съотборник на Илия Груев в Лийдс

Испанският елитен Хетафе е много близо до подпис с английския нападател Патрик Бамфорд, съобщава специализираният в трансферите журналист Матео Морето. Бамфорд е свободен агент, след като на 28 август прекрати договора си с Лийдс.

Бамфорд премина в Лийдс през 2018 от Мидълзбро, като остана седем години в английския тим, с който спечели два пъти промоция във Висшата лига. 32-годишният нападател има 205 мача за Лийдс през тези седем сезона, 75 от които са във Висшата лига. Той е вкарал 23 гола в английския елит.

Бамфорд е юноша на Нотингам Форест, минал е още Челси, Кристъл Палас, Норич Сити и Бърнли, като има и един мач за английския национален отбор. 

В последните дни Шефилд Юнайтед също бе свързван с опитния нападател.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

  • 23 сеп 2025 | 09:47
  • 9125
  • 18
Меси поздрави Дембеле

Меси поздрави Дембеле

  • 23 сеп 2025 | 08:06
  • 1882
  • 0
Ще продължи ли перфектната серия на Реал Мадрид?

Ще продължи ли перфектната серия на Реал Мадрид?

  • 23 сеп 2025 | 07:43
  • 2776
  • 3
Милан излиза срещу познат съперник

Милан излиза срещу познат съперник

  • 23 сеп 2025 | 07:02
  • 2929
  • 0
Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

  • 23 сеп 2025 | 06:41
  • 4509
  • 4
Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

  • 23 сеп 2025 | 06:20
  • 5034
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 10334
  • 26
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 3635
  • 1
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 5517
  • 2
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 6916
  • 13
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 41376
  • 45
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 100270
  • 126