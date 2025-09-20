Лийдс реши проблемите си с головете и записа убедителен успех над Уулвърхамптън, Груев влезе късно

Лийдс постигна втората си победа през този сезон, след като надигра с 3:1 като гост отбора на Уулвърхамптън, който остава твърдо на дъното на класирането. Домакините поведоха, но още до почивката йоркширци решиха всичко в своя полза с три гола на своята сметка. Преди този мач тимът на Даниел Фарке имаше само едно отбелязано попадение в Премиър лийг, и то от дузпа.

Витор Перейра, който подписа нов договор през седмицата, бе извършил четири промени. Жозе Са, Джаксън Чачуа, Фер Лопес и Жан-Рикнер Белгард започнаха. Йорген Странд Ларсен, който също удължи контракта си преди дни, бе на пейката за началото.

Даниел Фарке не бе направил никакви промени в сравнение със загубата от Фулъм, което означаваше, че българският национал Илия Груев отново остава сред резервите за началото.

В осмата минута Арокадаре получи с гръб към вратата, отигра добре и пусна към Лопес, който изведе Крейчи очи в очи с Дарлоу. Чехът завърши хладнокръвно с удар под напречната греда.

2021 - Anton Stach is the first player to score his first ever Premier League goal by a direct free-kick since Kalvin Phillips also did so for Leeds United against West Brom in May 2021. Emulating. pic.twitter.com/tIsCCTvm7p — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2025

Лийдс натисна и още до почивката стигна до пълен обрат. Доминик Калвърт-Люин изравни в 30-ата минута, когато се извиси и засече с глава центриране на Богъл. Антон Щах направи пълен обрат в 39-ата минута след страхотно изпълнен пряк свободен удар. В 45-ата Окафор вкара трето попадение за йоркширци, след като получи от Щах, влезе в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл.

През второто полувреме Уулвърхамптън се опита да реагира. В самото начало обаче Дарлоу направи две много важни спасявания след удари на Мунеци. Странд Ларсен, Москера и Чачуа също не се възползваха от добри ситуации. Така "вълците" записаха пета поредна загуба в шампионата.

Илия Груев все пак записа участие в този двубой, след като се появи в игра в добавеното време на мястото на Аарънс.

