  3. Груев: Головете ще дойдат, важен е процесът

Груев: Головете ще дойдат, важен е процесът

  • 18 сеп 2025 | 18:14
  • 391
  • 0
Груев: Головете ще дойдат, важен е процесът

Халфът на Лийдс и България Илия Груев вярва, че йоркширци скоро ще решат проблема си с отбелязването на голове. Тимът на Даниел Фарке отбеляза само едно попадение от началото на сезона в Прмеиър лийг, като то падна от дузпа още в първия кръг. След това йоркширци записаха 277 минути без гол. В събота Лийдс гостува на отбора на Уулвърхамптън, който е на последно място в класирането и все още не е спечелил нито една точка.

"Мисля, че нещата ще тръгнат в наша полза, защото подобряваме играта си с всяка изминала седмица. Да, ще има моменти, в които може би няма да се представяме така, както искаме, ще губим някой мач, но по-важен е цялостният процес и мисля, че вървим в добра посока.

Никой не очаква от нас да отидем в Уулвърхамптън и да вкараме много голове. Разбира се, ако се случи, ще бъде страхотно, но искаме да се придържаме към принципите си, искаме да играем нашия футбол и тогава головете ще дойдат. Не допуснахме гол в два мача. За съжаление, срещу Фулъм допуснахме в последната минута. Беше трудно, но трябва да играем нашия футбол", заяви Груев.

