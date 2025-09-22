Люис Хамилтън вече официално е вън от битката за титлата през 2025 година

Първият сезон на Люис Хамилтън със сигурност ще завърши без световна титла за британеца, въпреки големите очаквания, които имаше към него след преминаването му в Скудерията.
Британецът се раздели с Мерцедес в края на миналата година, за да сбъдне своята мечта и да кара за Ферари. Основната идея на тази промяна беше седемкратният шампион да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи със Сребърните стрели по време на 12-годишния му престой в Бракли.
Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?
Резултатите, а и цялостното представяне не само на Хамилтън, но и на Ферари като цяло обаче категорично на отговарят на високите очаквания, които имаше към тях след силния финал на сезон 2024 от страна на Черните кончета. А след осмото място на британеца в Гран При на Азербайджан вече е напълно сигурно, че той няма да стане световен шампион във Формула 1 през 2025 година.
Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан
Това е така, тъй като преди финалните седем кръга Хамилтън изостава с 203 точки от лидера в генералното класиране Оскар Пиастри. Проблемът за британеца е, че до края на годината остават само 199 точки (175 от седемте състезания и още 24 от трите спринта), които пилотите ще си разпределят, което прави математически невъзможно за него да спечели титлата.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан
Реално в битката за титлата, поне математически, „живи“ остават само петима пилоти – Пиастри (324 точки), Ландо Норис (299), Макс Верстапен (255), Джордж Ръсел (212) и съотборникът на Хамилтън във Ферари Шарл Леклер (165). Монегаскът е най-челнокласираният пилот без нито една победа този сезон.
Снимки: Gettyimages