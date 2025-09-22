Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън вече официално е вън от битката за титлата през 2025 година

Люис Хамилтън вече официално е вън от битката за титлата през 2025 година

  • 22 сеп 2025 | 19:46
  • 838
  • 0

Първият сезон на Люис Хамилтън със сигурност ще завърши без световна титла за британеца, въпреки големите очаквания, които имаше към него след преминаването му в Скудерията.

Британецът се раздели с Мерцедес в края на миналата година, за да сбъдне своята мечта и да кара за Ферари. Основната идея на тази промяна беше седемкратният шампион да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи със Сребърните стрели по време на 12-годишния му престой в Бракли.

Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?
Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?

Резултатите, а и цялостното представяне не само на Хамилтън, но и на Ферари като цяло обаче категорично на отговарят на високите очаквания, които имаше към тях след силния финал на сезон 2024 от страна на Черните кончета. А след осмото място на британеца в Гран При на Азербайджан вече е напълно сигурно, че той няма да стане световен шампион във Формула 1 през 2025 година.

Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан
Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан

Това е така, тъй като преди финалните седем кръга Хамилтън изостава с 203 точки от лидера в генералното класиране Оскар Пиастри. Проблемът за британеца е, че до края на годината остават само 199 точки (175 от седемте състезания и още 24 от трите спринта), които пилотите ще си разпределят, което прави математически невъзможно за него да спечели титлата.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Реално в битката за титлата, поне математически, „живи“ остават само петима пилоти – Пиастри (324 точки), Ландо Норис (299), Макс Верстапен (255), Джордж Ръсел (212) и съотборникът на Хамилтън във Ферари Шарл Леклер (165). Монегаскът е най-челнокласираният пилот без нито една победа този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Болестта за малко не е коствала на Ръсел участие в състезанието в Баку

Болестта за малко не е коствала на Ръсел участие в състезанието в Баку

  • 22 сеп 2025 | 15:55
  • 1000
  • 0
Ето защо Пиастри няма изтърпи наказанието си от Баку в Сингапур

Ето защо Пиастри няма изтърпи наказанието си от Баку в Сингапур

  • 22 сеп 2025 | 14:33
  • 3174
  • 2
Проблем с двигателя спънал Леклер в състезанието в Азербайджан

Проблем с двигателя спънал Леклер в състезанието в Азербайджан

  • 22 сеп 2025 | 14:15
  • 1549
  • 1
Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

  • 22 сеп 2025 | 13:48
  • 1330
  • 0
Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?

Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?

  • 22 сеп 2025 | 13:34
  • 10270
  • 2
Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку

Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку

  • 22 сеп 2025 | 13:14
  • 1990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

  • 22 сеп 2025 | 19:17
  • 19068
  • 18
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 17444
  • 38
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 84259
  • 65
Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

  • 22 сеп 2025 | 19:00
  • 25056
  • 37
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 21028
  • 25
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 22925
  • 2