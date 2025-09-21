Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Въпреки че отпадна още в първата обиколка на състезанието за Гран При на Азербайджан, Оскар Пиастри продължава да има сравнително комфортен аванс пред съотборника си Ландо Норис в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година.

Британецът не успя да се възползва от тази златна възможност да се доближи до първото място, след като финишира едва седми в Баку и взе само шест точки. Така преди финалните седем кръга за сезона Пиастри остава начело с актив от 342 точки и аванс от 25 пред Норис. Трето на 69 пункта от лидера е Макс Верстапен, който в Азербайджан спечели своята втора поредна и общо четвърта победа от началото на сезона.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан:

Оскар Пиастри – 324 точки Ландо Норис – 299 Макс Верстапен – 255 Джордж Ръсел – 212 Шарл Леклер – 165 Люис Хамилтън – 121 Андреа Кими Антонели – 78 Алекс Албон – 70 Исак Хаджар – 39 Нико Хюлкенберг – 37 Ланс Строл – 32 Карлос Сайнц – 31 Лиам Лоусън – 30 Фернандо Алонсо – 30 Естебан Окон – 28 Пиер Гасли – 20 Юки Цунода – 20 Габриел Бортолето – 18 Оливър Беарман – 16 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg