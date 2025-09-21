Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

  • 21 сеп 2025 | 16:19
  • 555
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Въпреки че отпадна още в първата обиколка на състезанието за Гран При на Азербайджан, Оскар Пиастри продължава да има сравнително комфортен аванс пред съотборника си Ландо Норис в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година.

Британецът не успя да се възползва от тази златна възможност да се доближи до първото място, след като финишира едва седми в Баку и взе само шест точки. Така преди финалните седем кръга за сезона Пиастри остава начело с актив от 342 точки и аванс от 25 пред Норис. Трето на 69 пункта от лидера е Макс Верстапен, който в Азербайджан спечели своята втора поредна и общо четвърта победа от началото на сезона.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан:

  1. Оскар Пиастри – 324 точки

  2. Ландо Норис – 299

  3. Макс Верстапен – 255

  4. Джордж Ръсел – 212

  5. Шарл Леклер – 165

  6. Люис Хамилтън – 121

  7. Андреа Кими Антонели – 78

  8. Алекс Албон – 70

  9. Исак Хаджар – 39

  10. Нико Хюлкенберг – 37

  11. Ланс Строл – 32

  12. Карлос Сайнц – 31

  13. Лиам Лоусън – 30

  14. Фернандо Алонсо – 30

  15. Естебан Окон – 28

  16. Пиер Гасли – 20

  17. Юки Цунода – 20

  18. Габриел Бортолето – 18

  19. Оливър Беарман – 16

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 11022
  • 12
Пиастри и Колапинто с нови шасита за старта в Азербайджан

Пиастри и Колапинто с нови шасита за старта в Азербайджан

  • 21 сеп 2025 | 12:37
  • 1493
  • 1
Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

  • 21 сеп 2025 | 11:46
  • 2921
  • 1
Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

  • 21 сеп 2025 | 11:19
  • 1056
  • 0
Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

Само двама от победителите в Баку са стартирали от полпозишъна

  • 21 сеп 2025 | 10:24
  • 2944
  • 0
Коя ще е най-добрата стратегия в Баку днес?

Коя ще е най-добрата стратегия в Баку днес?

  • 21 сеп 2025 | 10:08
  • 1717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:25
  • 6548
  • 1
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 11022
  • 12
Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 7951
  • 7
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 11445
  • 10
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 5533
  • 38
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 4521
  • 6