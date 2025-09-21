Въпреки че отпадна още в първата обиколка на състезанието за Гран При на Азербайджан, Оскар Пиастри продължава да има сравнително комфортен аванс пред съотборника си Ландо Норис в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година.
Британецът не успя да се възползва от тази златна възможност да се доближи до първото място, след като финишира едва седми в Баку и взе само шест точки. Така преди финалните седем кръга за сезона Пиастри остава начело с актив от 342 точки и аванс от 25 пред Норис. Трето на 69 пункта от лидера е Макс Верстапен, който в Азербайджан спечели своята втора поредна и общо четвърта победа от началото на сезона.
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан:
Оскар Пиастри – 324 точки
Ландо Норис – 299
Макс Верстапен – 255
Джордж Ръсел – 212
Шарл Леклер – 165
Люис Хамилтън – 121
Андреа Кими Антонели – 78
Алекс Албон – 70
Исак Хаджар – 39
Нико Хюлкенберг – 37
Ланс Строл – 32
Карлос Сайнц – 31
Лиам Лоусън – 30
Фернандо Алонсо – 30
Естебан Окон – 28
Пиер Гасли – 20
Юки Цунода – 20
Габриел Бортолето – 18
Оливър Беарман – 16
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Снимки: Sportal.bg