  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан

Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан

  • 22 сеп 2025 | 16:24
  • 1335
  • 0

Медиите в Италия изобщо не спестиха критики на отбора на Ферари и в частност седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън след изминалия уикенд за Гран При на Азербайджан.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

В Баку Скудерията се представи много под очакванията, които имаше към тим преди началото на уикенда и най-вече след петъчните тренировки. В квалификацията Шарл Леклер и Хамилтън останаха едва десети и 12-ти, а в състезанието Хамилтън завърши осми, непосредствено пред съотборника си.

Големият скандал обаче избухна след финала, когато стана ясно, че Хамилтън не се е съобразил с отборна инструкция да пропусне Леклер пред себе си. По-рано монегаскът стори същото, за да може Хамилтън да опита да атакува пилотите пред себе си с по-свежите си гуми.

Неразбория със заповедите от бокса във Ферари
Неразбория със заповедите от бокса във Ферари

„Ферари е кошмар – пише La Gazzetta dello Sport. – Люис Хамилтън не уважава отборните заповеди. Трябваше да е страхотен уикенд за Скудерията в Баку, който беше написа от звездите. Шарл Леклер подчерта това преди началото на уикенда.

„Въпреки това, с осмо и девето място, Скудерията си тръгна от Баку след уикенд, който беше изпълнен с грешки и пропуснати възможности. Пропусната възможност за отбора на Ферари, който продължава да е без нито една победа в дълго състезание.

„Леклер има няколко подиума тази година, Хамилтън все още няма. Той все още е блокиран в първия си сезон в Скудерията. Отгоре на всичко, Мерцедес изпревари Ферари с конструкторския шампионат.

„Настъпи хаоса, защото Хамилтън не върна позицията на Леклер в края на състезанието. Това не се хареса на монегаска. Леклер си плати скъпо за грешката, която допусна в квалификацията.  Също така видяхме и сладко отмъщение от Сайнц, който успя да завърши на подиума с Уилямс. Какъв фантастичен уикенд за испанеца“, пише още най-големият италиански спортен ежедневник.

Леклер: Нека Хамилтън се наслади на 8-ото място
Леклер: Нека Хамилтън се наслади на 8-ото място

Corriere dello Sport и Corriere della Sera също не спестиха нищо на Черните кончета след поредното разочарование през 2025 година.

„Ферари: много шум за абсолютно нищо. Основно бяха грешки от страна на Ферари през уикенда. Грешки на пилотите, проблеми с гумите и проблеми с двигателя (за Леклер). В крайна сметка сега те са на четири точки зад Мерцедес и със само 14 пред Ред Бул в битката за второто място в конструкторския шампионат. Отгоре на това, ние видяхме много дразнещ момент, в който Хамилтън трябваше да върне осмата позиция обратно на Леклер и не го направи. Ненужна битка между безсилни хора“, казва Corriere dello Sport.

Проблем с двигателя спънал Леклер в състезанието в Азербайджан
Проблем с двигателя спънал Леклер в състезанието в Азербайджан

„Ярост за Леклер заради действията на Хамилтън, който отказа да върне позицията – пише Corriere dello Sera – Даваме нула и на Ферари, и на Оскар Пиастри. Как това бедствие за Ферари продължава? Най-лошото от всичко е, че Ферари вече е водеща сега в интернет, освен в шампионата. Ферари стана обект на куци шеги. От мечти в петък, Леклер се превърна в кошмар в хода на уикенда. Междудругото, Хамилтън дойде във Ферари, за да спечели осмата си титла, а не да финишира осми в Баку. Дори и кола Рейсинг Булс (Лиам Лоусън) беше пред двете коли на Ферари.“

Снимки: Gettyimages

