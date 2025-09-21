Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Неразбория със заповедите от бокса във Ферари

Неразбория със заповедите от бокса във Ферари

  • 21 сеп 2025 | 19:19
  • 251
  • 0

В самия край на Гран При на Азербайджан Люис Хамилтън трябваше да пропусне пред себе си съотборника си във Ферари Шарл Леклер. Това обаче не стана, въпреки че 7-кратният световен шампион се дръпна встрани, но Шарл така и не го изпревари и двамата пресякоха финала, като Люис остана пред него.

Това решение на тима беше продължение на действията от по-рано, когато в състезанието Хамилтън със средно твърдите гуми настигна Леклер, който го пропусна. Люис подгони пилотите пред тях, настигна ги, но не успя да ги изпревари и трябваше да върне позицията на Шарл преди финала.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

„В началото бях по-бърз със средно твърдите гуми, но Шарл благородно ме пропусна напред – обясни след финала Хамилтън. – Преди финала получих съобщението по радиото да му върна позицията твърде късно, бях фокусиран върху колата пред мен, борих се до последно да изпреваря.

„Преди финала върнах газта на стартфиналната права, дори натиснах спирачката, но не ми стигнаха около 4 десети от секундата, докато Шарл ме настигне и финиширахме. Извинявам се на Шарл за това, това са осмо и девето място на финала.“

Пиастри: Вината е моя за фалстарта и за катастрофата
Пиастри: Вината е моя за фалстарта и за катастрофата
Снимки: Gettyimages

