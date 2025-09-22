Илия Петков ще е готов за игра още в 1/4-финала

Контузията, която получи центърът на националния отбор на България Илия Петков, по средата на втория гейм на 1/8-финала срещу Португалия на Световното първенство във Филипините изглежда не е чак толкова сериозна.

Поне такава е първоначалната информация, дошла директно от треньорския и медицинския щаб на тима.

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

От Българската федерация по волейбол изнесоха информация за състоянието на Илия Петков

Контузията на Илия Петков не е сериозна

“Според физиотерапевта на националния отбор контузията не е сериозна.

Илия е почувствал болки в глезена още преди мача, които са се засилили след изпълнение на сервис. Добрата новина е, че според медицинския щаб състезателят би трябвало да бъде на линия за следващия мач на България”, написаха от БФВ.