Капитанът на Португалия: Супер горд съм с отбора си! Играхме срещу невероятна България

Капитанът на националния отбор на Португалия Алешандре Ферейра сподели след загубата от България с 0:3 на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, че е супер горд от представянето на отбора си, защото е играл срещу една невероятна България.

"Лично аз съм супер горд с отбора си. Въпреки, че не можах да помогна много по време на този турнир, наистина съм супер горд с това, което направихме с това, което те направиха... Това беше първото световно първенство за повечето от нас. Много млади играчи, които играят за първи път на форум като този, пред невероятни фенове като тези и стигат до тази фаза, играейки срещу невероятна България, ме карат наистина, наистина да се гордея с този отбор. Когато дойдохме тук и изиграхме първия си мач срещу Куба, 90% от хората не вярваха, че можем да ги победим. Но стигнахме дотук и спечелихме. Днес показахме същият дух, същото отношение. Настоявахме, опитвахме, но... Вторият гейм беше оспорван и може би, ако го бяхме спечелили, щеше да промени нещата", коментира Ферейра след мача.