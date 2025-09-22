Контузията на Илия Петков не е сериозна

Контузията, която получи центърът на националния отбор на България Илия Петков, по средата на втория гейм на 1/8-финала срещу Португалия на Световното първенство във Филипините изглежда не е чак толкова сериозна.

Поне такава е първоначалната информация, дошла директно от треньорския и медицинския щаб на тима.

"Излезе една коресподенцията преди малко. Изглежда, че контузията му не е сериозна, поне на първо четене. Тепърва трябва да се правят по-сериозни изследвания. Хубаво е, че ще имаме няколко дни за възстановяване и Дай Боже, всичко покрай Илия да е добре", каза Николай Иванов, който е координатор на националните отбори към БФВ в студиото на MAX Sport 2.

Надеждите са Илия Петков да бъде на линия за предстоящия 1/4-финал на България в четвъртък (25 септември).

Снимки: en.volleyballworld.com