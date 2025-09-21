Джордж Ръсел: Олекна ми, когато видях карирания флаг

Джордж Ръсел призна, че е почувствал облекчение, когато е минал покрай карирания флаг в края на надпреварата за Гран При на Азербайджан, в която британският пилот на Мерцедес финишира на втората позиция зад победителят Макс Верстапен.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

За Ръсел уикендът в Баку започна със заболяване, което го принуди да пропусне медийния ден в четвъртък. След това той не се чувстваше на 100% по време на тренировките и квалификациите в петък и събота, но днес състоянието му се подобри значително и той направи много силно състезание, за да завърши на втората позиция.

Quite the weekend in Baku 🩵💪 pic.twitter.com/FdDVzROHl4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2025

Ръсел каза, че през целия уикенд колата на Мерцедес се е усещала добре, а доказателство за това е и четвъртото място на неговия съотборник Андреа Кими Антонели. По този начин Сребърните стрели изпревариха Ферари в спора за второто място в класирането при конструкторите. Ръсел също така не пропусна да поздрави и бившия си тим Уилямс и Карлос Сайнц за подиума на испанеца край бреговете на Каспийско море.

What a drive by GR 🩵👏 pic.twitter.com/fu09DW6LE3 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2025

„Първо поздравления за Карлос и Уилямс. Невероятен резултат за тях. За нас е голяма полза, че отново сме на подиума. За мен беше малко тежък уикенд, но колата беше страхотна. Кими е четвърти, така че се радвам с това.



„Олекна ми, когато видях карирания флаг. За щастие днес се чувствах по-добре, отколкото в петък и събота. Гледам напред към кратката почивка, която ми предстои, просто съм доволен от резултата. Като отбор ние се опитваме да победим Ферари в конструкторския шампионат и днес направихме добра стъпка в тази посока“, каза Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Imago