Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Югоизток

Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Югоизток

  • 21 сеп 2025 | 20:48
  • 255
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Югоизток

Днес завърши 8-ият кръг на Югоизточната Трета лига. Първи в класирането остава Марица (Пловдив), който победи Раковски. Вторият Несебър също постигна успех в морското дерби със Созопол.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:

ФК Ямбол (Ямбол) - Димитровград (Димитровград) 4:0

1:0-Николай Йорджев (8)

2:0-Димитър Николов (37)

3:0-Иван Тошев (55)

4:0-Георги Георгиев (90)

ОФК Хасково (Хасково) - Загорец (Нова Загора) 2:0

1:0-Юлий Шекеров (2)

2:0-Юлий Шекеров (47)

Секирово (Раковски) - Спартак (Пловдив) 2:1

1:0-Йордан Айвазов (20)

1:1-Давор Илиев (27)

2:1-Божидар Костадинов (90)

СФК Раковски (Раковски) - Марица (Пловдив) 2:3

0:1-Олджай Алиев (25)

0:2-Веселин Марчев (47)

1:2-Стефан Петков (63)

2:2-Петър Атанасов (70)

2:3-Георги Трифонов (88)

Родопа (Смолян) - Розова долина (Казанлък) 3:2

0:1-Николай Арнаудов (13)

0:2-Николай Георгиев (51 дузпа)

1:2-Михаел Кисьов (56)

2:2-Михаел Кисьов (78)

3:2-Денис Кехайов (90)

Левски (Карлово) - Атлетик (Куклен) 4:0

1:0-Росен Димитров (15)

2:0-Рангел Игнатов (25)

3:0-Александър Петров (37)

4:0-Милен Танев (71)

Марица (Милево) - Гигант (Съединение) 2:0

1:0-Радослав Влашев (27)

2:0-Реджеб Халил (70 дузпа)

Созопол (Созопол) - Несебър (Несебър) 1:2

0:1-Кристиян Парашкевов (18)

1:1-Димитър Жеков (30)

1:2-Иван Колев (90)

21 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 3:0

1:0-Валери Божинов-младши (30)

2:0-Аксел Велев (43)

3:0-Севи Идриз (56)

Нефтохимик (Бургас) – почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:52
  • 25034
  • 17
Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Бетис

Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Бетис

  • 21 сеп 2025 | 15:17
  • 835
  • 1
Банато отхвърлил две оферти за звездата на Берое

Банато отхвърлил две оферти за звездата на Берое

  • 21 сеп 2025 | 14:48
  • 1755
  • 0
Нов успех за Левски в Елитната група до 15 години

Нов успех за Левски в Елитната група до 15 години

  • 21 сеп 2025 | 14:11
  • 1148
  • 0
Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

  • 21 сеп 2025 | 13:51
  • 878
  • 0
Чиликов: Важна победа срещу отбор, който ни затрудни много

Чиликов: Важна победа срещу отбор, който ни затрудни много

  • 21 сеп 2025 | 12:44
  • 1819
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

Славия 0:0 Берое, отмениха гол на "белите"

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 5679
  • 12
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 16677
  • 34
Съставите на Интер и Сасуоло

Съставите на Интер и Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:00
  • 146
  • 0
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 20591
  • 26
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 24724
  • 20
Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

  • 21 сеп 2025 | 20:33
  • 4025
  • 3