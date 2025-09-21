Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Югоизток

Днес завърши 8-ият кръг на Югоизточната Трета лига. Първи в класирането остава Марица (Пловдив), който победи Раковски. Вторият Несебър също постигна успех в морското дерби със Созопол.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
ФК Ямбол (Ямбол) - Димитровград (Димитровград) 4:0
1:0-Николай Йорджев (8)
2:0-Димитър Николов (37)
3:0-Иван Тошев (55)
4:0-Георги Георгиев (90)
ОФК Хасково (Хасково) - Загорец (Нова Загора) 2:0
1:0-Юлий Шекеров (2)
2:0-Юлий Шекеров (47)
Секирово (Раковски) - Спартак (Пловдив) 2:1
1:0-Йордан Айвазов (20)
1:1-Давор Илиев (27)
2:1-Божидар Костадинов (90)
СФК Раковски (Раковски) - Марица (Пловдив) 2:3
0:1-Олджай Алиев (25)
0:2-Веселин Марчев (47)
1:2-Стефан Петков (63)
2:2-Петър Атанасов (70)
2:3-Георги Трифонов (88)
Родопа (Смолян) - Розова долина (Казанлък) 3:2
0:1-Николай Арнаудов (13)
0:2-Николай Георгиев (51 дузпа)
1:2-Михаел Кисьов (56)
2:2-Михаел Кисьов (78)
3:2-Денис Кехайов (90)
Левски (Карлово) - Атлетик (Куклен) 4:0
1:0-Росен Димитров (15)
2:0-Рангел Игнатов (25)
3:0-Александър Петров (37)
4:0-Милен Танев (71)
Марица (Милево) - Гигант (Съединение) 2:0
1:0-Радослав Влашев (27)
2:0-Реджеб Халил (70 дузпа)
Созопол (Созопол) - Несебър (Несебър) 1:2
0:1-Кристиян Парашкевов (18)
1:1-Димитър Жеков (30)
1:2-Иван Колев (90)
21 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 3:0
1:0-Валери Божинов-младши (30)
2:0-Аксел Велев (43)
3:0-Севи Идриз (56)
Нефтохимик (Бургас) – почива