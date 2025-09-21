Секирово излъга Спартак (Пловдив)

Популярни
В Раковски, местния Секирово надви Спартак (Пловдив) с 2:1. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите трябва да съжаляват че не спечелиха поне точка. Йордан Айвазов им вкара гол в 19-ата минута. В 26-ата обаче Давор Илиев изравни. Кулминацията настъпи в последните секунди. Първо влезлия като резерва Божидар Костадинов реализира победното попадение за Секирово. Веднага след подновяването на играта от центъра на терена, пловдивчани тръгнаха в атака и спечелиха дузпа. Капитанът им Владимир Айтов обаче не успя да я вкара.

