ФК Ямбол срази ФК Димитровград

В Стралджа, ФК Ямбол надигра гостуващия му ФК Димитровград с 4:0 Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига. Николай Йорджев даде тон за изразителния успех, реализирайки след центриране от корнер на Иван Тошев. Последният асистира и за попадението на Димитър Николов в 37-ата минута. Десетина след почивката, Тошев изпълни прецизно фаул и резултата стана категоричен. Накрая Георги Георгиев се пребори за топката, проведе самостоятелна акция и фиксира окончателното 4:0.

Снимка: ФК Ямбол 1915 – фейсбук