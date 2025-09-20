Марица (Пловдив) продължи победния си ход

Марица (Пловдив) спечели гостуването си на СФК Раковски (Раковски) с 3:2, навръх 104-та годишнина от основаването на клуба и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите доминираха през първото полувреме. Велиян Видолов уцели гредата. Георги Трифонов също се размина с гола. Точен обаче беше Олджай Алиев в 25-ата минута. В последните секунди на първото полувреме, Светлозар Джуров от Марица беше отстранен с червен картон. 120 секунди след почивката Веселин Марчев разтресе мрежата на Раковски след подаване на Трифонов. Домакините отговориха с попадения на Стефан Петков и Петър Атанасов, съответно в 63-а и 70-ата минута. Пловдивчани се активизираха, но без резултат. В 83-ата минута голмайсторът Стефан Петков беше отстранен от игра и настана равенство в съставите. Развръзката настъпи в 88-та минута, когато Трифонов вкара от дузпа за окончателното 2:3.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук